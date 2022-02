Undav beklaagt zich over scheidsrechter: "Hij bleef maar Frans spreken en ik zei hem nochtans dat ik hem niet verstond"

Deniz Undav kreeg een gele kaart - zijn vijfde van het seizoen - toen hij het veld verliet. Te traag volgens Nicolas Laforge. De aanvaller gaf achteraf een opmerkelijke verklaring.

Daardoor is Undav ook geschorst volgende week tegen Eupen. Volgens Laforge ging hij niet snel genoeg van het veld. "Het is echt spijtig omdat Dante er uiteraard ook enkele matchen niet zal bij zijn", zuchtte Undav. "Ik hoop dat de andere spelers hun werk zullen doen."

Maar hij had toch een grote frustratie. "Ik vind niet dat ik een kaart had verdiend. Eerst ren ik naar de stilstaande fase, want ik had niet gezien dat mijn nummer in de lucht was gestoken. Daarna wou ik van het veld gaan, maar ik kreeg onmiddellijk geel. Heel de match heeft hij tegen me in het Frans gesproken. Ik heb hem een paar keer gezegd: 'Ik spreek geen Frans, ik spreek Engels'. Maar daar trok hij zich niks van aan. Ik probeerde Lazare te halen om voor me te spreken en onmiddellijk begon hij tegen hem te schreeuwen. Dat bewijst dat hij er niet over wou praten, niet met mij en niet met iemand anders."