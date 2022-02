Imke Courtois over 'Rolextitel': "Ik tien keer kampioen zonder horloge" en "Niets in het voetbal kan me verbazen"

Deze week was er opnieuw veel te doen over de titel van RSC Anderlecht in 2014. Roland Duchâtelet heeft klacht ingediend en wil alles tot de bodem uitgezocht zien.

"Niets in de voetballerij kan me nog verbazen", aldus Imke Courtois over de hele zaak in De Zondag. "Maar een match vervalsen voor een Rolex, nee toch?" Onnozel "Maar dingen als 'winnen en je krijgt een Rolexke' kan misschien wel al eens gezegd zijn in een kleedkamer, wat ik op zich onnozel zou vinden in een wereld van grootverdieners." Zelf kreeg ze nooit een horloge aangeboden: "Ik werd tien keer kampioen. Het zou ook niets uitgehaald hebben, ik draag geen horloges."