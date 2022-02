Gaat AA Gent-Seraing woensdag al dan niet door? "Liever op een ander moment"

Vrijdag werd het duel tussen AA Gent en Seraing afgelast nadat storm Eunice schade had berokkend aan het dak van de Ghelamco Arena. In principe wordt de wedstrijd komende woensdag ingehaald, maar de vraag is: krijgen we groen licht van de autoriteiten?

De stad Gent moet groen licht geven als de werken aan het dak zijn uitgevoerd. Zoniet zal de wedstrijd opnieuw verplaatst moeten worden. "Ik heb daar begrip voor", vertelde Jean-Louis Garcia maandag op zijn persbabbel. "In de huidige weersomstandigheden is het een huzarenstukje om die dakwerken uit te voeren. Ik snap dat er bij AA Gent druk op staat, met nog wedstrijden in Europa en de beker op de planning, maar deze wedstrijd moet niet ten koste van alles woensdag gespeeld worden. Veiligheid moet altijd primeren", aldus de coach van Seraing. Al geeft Garcia grif toe dat het voor Seraing zeker geen ramp zou zijn als de wedstrijd opnieuw uitgesteld zou worden. "Uiteraard bekamp ik Gent veel liever op een ander moment dan enkele dagen voor de cruciale match tegen Zulte Waregem. Zo'n midweekwedstrijd valt niet te onderschatten, het is heus niet ideaal. Dus ja, ik zal niet liggen huilen als de match woensdag niet kan doorgaan", bekent Garcia.