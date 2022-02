Jan Van Den Bergh maakt evaluatie van het seizoen van Beerschot

In 2019 verliet Van Den Bergh Beerschot na drie jaar voor AA Gent, maar in 2020 tekende hij een contract van vijf jaar bij de Ratten.

Zijn uitstapje naar de Buffalo’s heeft hij zich niet beklaagd. “Ik wachtte op een nieuw contractvoorstel van Beerschot en toen dat langer uitbleef dan ik verwachtte en AA Gent plots aanklopte, besloot ik de stap naar een topclub uit 1A te zetten”, zegt Van Den Bergh op de website van Beerschot.

“Jammer genoeg strooide een blessure roet in het eten en kon ik me daardoor nooit doorzetten. Ik heb overigens nog goede contacten met een paar spelers van toen, zoals Sven Kums, Alessio Castro-Montes en Brecht Dejaegere. Maar uiteindelijk was ik toch blij dat naar Beerschot kon en mocht terugkeren. Thuiskomen zeg maar.”

Het huidige seizoen is een fikse tegenvaller geworden en zat er een beetje aan te komen. “We kenden een zeer wisselvallige tot slechte voorbereiding waarbij de samenhorigheid en de mentaliteit al te vaak ontbrak. Met als gevolg dat de prestaties en resultaten slecht waren. We kwamen al snel in een neerwaartse spiraal terecht. Twijfel en moedeloosheid namen toe in de kleedkamer.”

“Ik heb me daar bij momenten mateloos aan gestoord, dat in de groep ook aangegeven maar het bleek moeilijk om dat nog om te gooien. De komst van Javier Torrente zorgde even voor een opflakkering maar door de taalbarrière en de communicatieproblemen kon hij zijn ideeën en systemen onvoldoende uitwerken.”