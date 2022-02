🎥 Kippenvelmoment op de Bosuil tijdens Antwerp-KV Mechelen: 'Traditieclubs eren hun helden'

Kippenvelmoment tijdens Antwerp-KV Mechelen. In minuut 73 werd een moegestreden Geoffry Hairemans door Wouter Vrancken naar de kant gehaald. Het Antwerp-publiek toonde zich, ondanks de 0-2-achterstand, van zijn beste kant.

Het voltallige stadion trakteerde Geoffke Deurne-Noord op een open doekje. 'Traditieclubs eren hun helden', luidde het bijschrift op de social mediakanalen van KV Mechelen.

De 30-jarige Hairemans speelde in de jeugd voor Antwerp en beukte met de Great Old de poort naar de Jupiler Pro League open in 2017. Mede dankzij deze strafschop tegen Lommel, waardoor Antwerp zich zou plaatsen voor de promotiewedstrijden, knalde Hairemans zich voorgoed in de harten van de Antwerp-aanhang.