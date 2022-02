Advocaat Vanzeir vindt dat "media zaak hebben opgeblazen": "Wasilewski, De Bilde... Zijn zaak heeft daar niets mee te maken"

Dante Vanzeir werd verdedigd door advocaat Daniel Spreutels, die vroeger nog voor Anderlecht pleitte. Meester Spreutels wil meer matchen voorwaardelijk zien, gezien het blanco strafblad van zijn cliënt.

"Dante is altijd sportief en een modelprof. De kranten hebben het opgeblazen en wilden zijn slag als voorbeeld stellen", noteerde Het Nieuwsblad. "Er is geen discussie mogelijk, de slag hoort niet thuis op het voetbalveld. Maar de speler van Charleroi heeft gelukkig geen ernstige blessure opgelopen en traint alweer. Dante is zich gaan excuseren in de kleedkamer, en op sociale media. Hij erkent zijn fout. Dat moet wel een rol spelen. Zijn blanco strafblad is ook cruciaal."

Vanzeir wordt meer geviseerd nu, haalde hij ook aan. "Hij voelt de stijgende druk bij Union, die spanning kan misschien ook een rol hebben gespeeld. Je mag niet vergeten dat hij nog jong is en een nieuw statuut heeft sinds dit seizoen. Dat van een vedette. Dat speelde misschien allemaal mee."

"Hij mag niet als voorbeeld gebruikt worden. Hij heeft geen voorgaande, niet-toelaatbare acties gedaan. Wasillewski, Gilles De Bilde, ... De actie van Vanzeir wordt allemaal met die zaken uit het verleden vergeleken, maar zijn zaak heeft daar allemaal niets mee te maken."