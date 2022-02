Belangrijke dag voor KV Mechelen: kapitaalsverhoging van 5 miljoen vandaag getekend

Vandaag is een belangrijke dag voor KV Mechelen, want er zal een kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro worden getekend.

Goed nieuws voor de fans van KV Mechelen: vandaag zal er een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro worden getekend. Vanavond komen de huidige en nieuwe aandeelhouders van de club samen om hun handtekening te zetten onder de kapitaalsverhoging. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx zal niet meestappen in de kapitaalsinjectie, maar de Nederlandse zakenman Philippe van Esch zal meer dan 3 miljoen investeren in de club en zo ook 20% van de aandelen verwerven.

Philippe van Esch is ook voorzitter van Helmond Sport, een zusterclub van KV Mechelen. Beide clubs zullen nu nauwer proberen samen te werken op sportief vlak. Al jaren hebben supporters een deel van de aandelen, maar die zakken nu tot 8%. Goed nieuws is wel dat ze hun inspraak op de club blijven houden. Er komt ook een Raad van Toezicht met onderandere Mark Uytterhoeven. Of Mechelen nu meteen dat geld zal investeren in transfers valt te betwijfelen. De club moet namelijk komende zomer meer dan vier miljoen euro aan supportersobligaties terugbetalen.