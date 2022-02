Genk gaat niet akkoord, maar bondsparket meent dat Arteaga al gespaard werd: "Reëel risico op ernstige blessure"

KRC Genk gaat niet akkoord met het schorsingsvoorstel van twee matchen effectief en één voorwaardelijk voor verdediger Gerardo Arteaga na zijn rode kaart tegen Anderlecht. Het bondsparket spreekt in zijn motivering van een "brutale fout" en zal met minder waarschijnlijk niet akkoord gaan.

Het bondsparket oordeelde wel dat de fout op Kouamé niet opzettelijk was. "Het Bondsparket beschouwt deze fout als een brutale fout (serious foul play) in de zin van de indicatieve tabel nr. 2. Het betreft een overtreding waarbij de fysieke integriteit van een andere speler in gevaar werd gebracht. De manier waarop de speler in duel ging, was in de gegeven omstandigheden onverantwoord; er bestond in hoofde van de tegenspeler een reëel risico op een ernstige blessure", motiveren ze.

"Het Bondsparket kan een minnelijke schikking van 3 wedstrijden opleggen. De rechtsprekende disciplinaire organen beschikken daarentegen over een vork van 2 tot en met 5 wedstrijden. Gezien het gegeven dat het Bondsparket deze fout onderbrengt onder nr. 2 en niet nr. 6 van de indicatieve tabel, betekent dit reeds dat er wordt uitgegaan van een niet-intentioneel element. Anders gezegd, het Bondsparket is van oordeel dat speler Arteaga deze fout niet opzettelijk beging. Het gebrek aan intentie is bijgevolg niet op zich een verzachtende omstandigheid, omdat hiermee reeds rekening werd gehouden bij de kwalificatie als zijnde nr.2 en niet nr. 6 van de indicatieve tabel."

"Er kan niet de minste twijfel over bestaan dat een dergelijke fout de fysieke integriteit van de tegenstrever in het gevaar heeft gebracht. De speler Arteaga trapt zijn tegenstrever langs achter aan (met het linkerbeen) vol op de kuit zonder dat hij de bal nog kon spelen. De tegenstrever had door deze actie ernstig geblesseerd kunnen geraken."