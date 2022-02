Marc Wilmots reageert op ontslag in Marokko: "Dit kan toch niemand serieus nemen?"

Marc Wilmots werd zondagavond ontslagen bij Raja Casablanca, amper drie maand na zijn aanstelling.

Echt onverwacht kwam het ontslag niet, want al in december gonsde het van de geruchten dat Wilmots de laan zou uitgestuurd worden.

“Een politieke kwestie”, laat Wilmots Het Nieuwsblad weten. “Begin november waren er drie kandidaten voor het voorzitterschap. De voorzitter haalde het met 70 procent. Dat betekent ook dat er twee verliezers waren. Die zijn beginnen samenspannen en grepen elk detail aan om stemming te maken. Zelfs via sociale media, een groot vergif in de Marokkaanse maatschappij.”

Zondag werd Wilmots opzijgezet na een overwinning. “Na een zege! Dat bewijst dat de beoordeling van mijn werk niets met resultaten had te maken. Gekker moet het niet worden. Kom op, dit ontslag kan toch niemand serieus nemen?”

“De mensen die het een beetje gevolgd hebben weten goed genoeg hoe de vork in de steel zit. Vandaar ook dat ik alweer met een werkgever aan het spreken ben. Ik ga daar nog niet te veel over vertellen. Maar het is alvast de bedoeling dat ik hier nog enkele maanden met mijn vrouw en dochtertje Lena blijf.”