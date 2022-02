Mogelijk ontslag van Elsner bij Standard staat vandaag niet op de agenda

Luka Elsner is niet goed bezig met Standard, maar een ontslag is (momenteel) nog niet aan de orde.

Volgens de informatie van Sudinfo mag Luka Elsner nog op zijn beide oren slapen. Volgens hen zou de Sloveense trainer gisteren gesproken hebben met de directie van Standard. Na het gesprek besloten ze om in hem te blijven geloven. Gisteren had Elsner zijn spelers een rustdag toegekend na een nieuwe nederlaag op het veld van KV Oostende en zag het er niet goed uit voor de trainer. Maar na de vergadering met Bruno Venanzi, Pierre Locht en Reginal Goreux lijken de plooien weer voor eventjes gladgestreken.

Aan het einde van het gesprek werd dan ook afgesproken dat Luka Elsner zijn opdract als Standard-coach voortzet. Een ontslag staat (momenteel) dus niet op de agenda. Standard zit financieel in vieze papieren en het is dus ook niet vanzelfsprekend om de trainer zomaar te ontslaan. De club is in afwachting van een nieuwe aandeelhouder, en dan zou het niet bevorderlijk zijn om van coach te wisselen.