Slechts één schot in de roos: trainerswissels in de Jupiler Pro League missen hun doel

Ook dit seizoen draait de trainerscarrousel weer op volle toeren in de Jupiler Pro League. De vraag is of een ontslag tot betere resultaten leidt. Kijken we naar het huidige seizoen, dan zien we dat dit lang niet altijd het geval is. Vooral bij Standard ging het van kwaad naar erger. Een overzicht.

Analist Gert Verheyen heeft er zijn stokpaardje van gemaakt. Een trainerswissel is volgens hem enkel nuttig op de korte termijn. Eens het schokeffect verdwenen is, doet een nieuwe coach het niet beduidend beter of slechter dan de oude. Als we naar de Belgische competitie kijken, zien we dat zeven coaches de laan zijn uitgestuurd. Het missen van Europees voetbal of een degradatie naar 1B: de sportieve én vooral financiële gevolgen zijn niet te overzien. En daardoor belandt het hoofd van de trainer sneller dan hem lief is op het kapblok. Tegelijkertijd kozen Philippe Clement, Alexander Blessin en Luka Elsner er zelf voor om tijdens het seizoen andere oorden op te zoeken*.

Beerschot

Peter Maes: 1 op 21 (0,14 punten per wedstrijd)

Javier Torrente: 12 op 48 (0,75)

Greg Vanderidt: 3 op 9 (1)

Conclusie: Een cynicus zou kunnen stellen dat het in stijgende lijn gaat bij de Ratten. In realiteit kreeg Torrente zijn ploeg niet op de rails na de dramatische start onder Maes. Beerschot kampt dit seizoen met een acuut gebrek aan kwaliteit, iets wat de sportieve cel ook zichzelf moet aanrekenen.

Standard

Mbaye Leye: 13 op 30 (1,3)

Luka Elsner: 16 op 51 (0,94)

Conclusie: Renaud Emond sprak afgelopen weekend van een rotseizoen. Nadat Leye opzij werd geschoven, plukten de Rouches Elsner weg bij KV Kortrijk. De Sloveen zag Standard als een opstap in zijn carrière, maar de mot zit er duidelijk in aan de boorden van de Maas. In die mate zelfs dat Elsner voor zijn job moet vrezen.

Photonews

Kortrijk

Luka Elsner: 15 op 30 (1,5)

Karim Belhocine: 22 op 54 (1,22)

Conclusie: De Kerels zagen Elsner naar Luik vertrekken en haalden Belhocine terug naar het Guldensporenstadion. Onder Belhocine pakte Kortrijk uit met een goeie reeks, die gevolgd werd door vier opeenvolgende nederlagen. Afgelopen weekend werd met die serie komaf gemaakt in de doelpuntenkermis tegen rivaal Zulte Waregem.

Cercle Brugge

Yves Vanderhaeghe: 12 op 45 (0,8)

Dominik Thalhammer: 25 op 36 (2,08)

Conclusie: De Cercle-fans stonden op hun achterste poten bij het ontslag van Yves Vanderhaeghe, die feeling had met Cercle én de Vereniging vorig seizoen behoedde van degradatie. Thalhammer gooide het roer helemaal om. Het gewenste schokeffect kwam er, op het vlak van speelstijl als qua resultaten. De Oostenrijker haalde Cercle Brugge weg uit het degradatiemoeras en doet volop mee voor een plekje in de top acht. Al blijft het uitkijken wat er zal gebeuren als het een periode minder goed gaat bij Cercle.

Racing Genk

John van den Brom: 22 op 51 (1,29)

Bernd Storck: 19 op 33 (1,73)

Conclusie: John van den Brom kon enkele keren zijn vel redden, maar na KV Mechelen viel het doek voor de Nederlander. Onder Bernd Storck oogt Genk zakelijker en defensief iets stabieler. Dat resulteert in betere resultaten, maar nog steeds is het onvoldoende om de inhaalrace in te zetten op de topploegen. De Champions' play-offs zullen niet voor dit seizoen zijn, wat een enorme teleurstelling is voor de ambitieuze Limburgers.

Zulte Waregem

Francky Dury: 17 op 57 (0,89)

Timmy Simons/Davy De fauw: 9 op 27 (1)

Conclusie: In de bestuurskamer dacht men de problemen op te lossen door Francky Dury aan de kant te schuiven. Een nieuwe wind zou Essevee deugd doen. Maar ook Timmy Simons krijgt de motor van Zulte Waregem niet aan de praat, met de pijnlijke derbynederlaag van afgelopen weekend als triest dieptepunt. Zulte Waregem moet koste wat kost degradatie vermijden, waarna ze voor een erg belangrijke zomer staan.

Club Brugge

Philippe Clement: 40 op 63 (1,9)

Alfred Schreuder: 14 op 21 (2)

Conclusie: Nadat Clement naar Monaco overstapte, toverde Club Brugge Alfred Schreuder uit de hoge hoed. De Nederlander heeft na een inloopperiode zijn formatie gevonden. Het spel is lang niet altijd oogstrelend, maar de resultaten zijn behoorlijk. Het niveau moet weliswaar hoogte in om de kloof met Union te dichten.

Het recente ontslag van Stefan Krämer (Eupen) en het vertrek van Alexander Blessin (KV Oostende) werden niet meegenomen in deze analyse.