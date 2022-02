Spelers beseffen het belang van Essevee - Seraing: "Wordt cruciale match"

De zware nederlaag van Zulte Waregem op bezoek bij KV Kortrijk heeft er bij Essevee op ingehakt. De match tegen Seraing wordt zo nóg belangrijker.

"Na een paar dagen ontgoocheling zal de focus naar het duel tegen Seraing verlegd worden. In deze fase van de competitie is elk punt dat je kan pakken van belang", beseft Dion Cools.

"Maar de wedstrijd tegen Seraing wordt cruciaal, want het is een rechtstreekse tegenstander. Het wordt de belangrijkste match van het jaar."

Cruciaal

"Als we winnen, dan kunnen we hen op zes punten zetten", ziet ook Ewoud Pletinckx. "Maar bij verlies wordt het iets helemaal anders."

"We hopen dat de bodem bereikt is en dat we nu verder kunnen kijken en de overwinning pakken tegen Seraing. Het wordt een cruciale wedstrijd."