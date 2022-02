Marc Brys met veel goede herinneringen tegen Anderlecht: "Wat een luxe!"

Zaterdagavond speelt OH Leuven gastheer voor Anderlecht. OHL verloor de voorbije matchen niet meer van Anderlecht.

Goede herinneringen dus voor Marc Brys en OHL, misschien zelfs wat extra vertrouwen. “Ik mag het hopen”, zegt Brys aan Het Nieuwsblad. “Maar het is zeker geen evidentie om weer iets te rapen. Sommige ploegen hebben nu eenmaal meer kwaliteit dan wij.”

Brys kan wel weer beschikken over Mykola Kuharevych. “Wat een luxe. Mykola heeft van de voorbije periode wel gebruik gemaakt om zich veel beter te integreren. Toen hij hier toekwam sprak hij geen woord Engels en verstonden we elkaar niet, maar hij heeft intensieve lessen genomen.”

Kristiyan Malinov is er door een schorsing dan weer niet bij, Mandela Keita is normaal zijn vervanger. “Accelereren en vertragen is zijn kracht. Zijn waarde in de ploeg is groot. Mandela heeft een heel andere stijl, niet beter of slechter, maar heeft nog de wispelturigheid die eigen is aan jonge voetballers.”