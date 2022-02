Kompany laat zich uit over matige prestaties Amuzu en Ait El Hadj bij U21: "Nooit oordelen op basis van één wedstrijd"

Anderlecht vaardigde dinsdag een stevig elftal af voor de topper tegen Club NXT in de beloftencompetitie. Zonder succes, want paars-wit ging met 2-0 onderuit tegen de rivaal uit West-Vlaanderen.

Onder meer Anouar Ait El Hadj en Francis Amuzu moesten dinsdagavond opdraven, twee dagen na hun geslaagde invalbeurten met het A-elftal tegen Racing Genk. De twee talenten konden hun ploeg dinsdag niet op sleeptouw nemen. "Die twee jongens hebben het 48 uur voordien geweldig gedaan als invallers tegen Racing Genk. En twee dagen later hadden ze allebei een mindere dag. Het is mijn taak als coach om spelers over een reeks van wedstrijden te beoordelen en nooit op basis van één wedstrijd.

"Amuzu en Ait El Hadj hebben al veel gespeeld en gescoord bij de beloften. Ze kenden een offday, maar het is tegelijkertijd niet meer dan een offday. Op die leeftijd komt dat vaker voor dan bij ervaren spelers. Maar net daarom zijn dit soort wedstrijden, tegen een sterke tegenstander, van onschatbare waarde. Want wat leren die jongens als ze elke wedstrijd zouden winnen?"