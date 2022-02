Nieuwe mijlpaal voor Christian Eriksen: "En hij zal meteen minuten maken"

Christian Eriksen is nu echt opnieuw voetballer. De Deen zit dit weekend voor het eerst in de selectie van Brentford voor een Premier League-wedstrijd.

De 30-jarige middenvelder liet zich de voorbije weken met enkele assists opmerken in oefenwedstrijden bij Brentford, de club die de Deen in januari een contract tot het einde van het seizoen aanbood.

Zaterdag zit Eriksen voor het eerst sinds zijn hartaanval op het Europees Kampioenschap opnieuw in de wedstrijdselectie voor een officiële wedstrijd. Thomas Frank, de Deense manager van Brentford, liet op zijn persbabbel weten dat hij onder de indruk is van de evolutie van Eriksen de voorbije weken. "Christian zit in de selectie én zal zaterdag minuten maken. Het wordt fantastisch. Een grote dag voor iedereen, vooral dan nog voor Christian en zijn familie."

Brentford neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen Newcastle United. Mits een zege kunnen de Bees een belangrijke stap zetten naar het behoud in de Premier League.