Deman, het 21-jarige loopwonder dat de meeste kilometers afmaalt van de JPL: "Moest ik in een andere ploeg zitten, zou ik ook niet graag tegen Cercle spelen"

Cercle Brugge gaat vol voor de Europe Play-offs. Op zich een opmerkelijk feit aangezien ze tien speeldagen geleden nog... voorlaatste stonden. Maar de kentering kwam er. Loopwonders, worden ze nu genoemd. Met jeugdproduct Olivier Deman als exponent. Een gesprek over fysiek en statistieken...

Olivier, mag ik zeggen dat dit een vreemd seizoen is voor jullie?

"(lacht) Ja, er is veel veranderd sinds we voorlaatste stonden. We zaten op een bepaald moment toch in een benauwde situatie. En nu mogen we meedoen voor de race om de play-offs. We hebben niks meer te verliezen. We moeten niet meer achteruit kijken. We spelen ook enkel nog matchen tegen ploegen die hoger staan dan ons, behalve Kortrijk dat net achter ons staat. Het wordt spannend."

Hoe plezant is het om in het huidige Cercle te spelen? Tegenstanders hebben schrik en respect voor jullie.

"Het is leuk. Veel ploegen weten niet wat ze moeten doen tegen ons. De manier waarop we spelen vergt wel veel fysieke inspanning, maar het loont. We kunnen van alle ploegen winnen."

Dat hebben jullie ook al bewezen door Club en Anderlecht te kloppen. De indruk leeft wel dat jullie beter zijn als jullie het spel niet zelf moeten maken?

"Dat merken we soms ook, maar daar werken we aan. Tegen Beerschot hebben we bewezen dat we het ook kunnen met balbezit."

Je ziet dat niet in mijn statistieken, maar ik was wel al veel indirect betrokken bij doelpunten

Over dat fysieke... Jullie conditietrainer zei ons dat hij nog nooit zo'n zwaar schema had uitgeschreven voor het seizoen.

"Goh, op zich viel dat wel mee, maar het was anders dan andere jaren. Het was wel intensief en we hebben eigenlijk nooit echt stil gelegen. We hebben twee weken vakantie gehad en daarna zijn we er weeral aan begonnen. Er wordt wel gehamerd op dat fysieke, maar op zich is dat niet het allerbelangrijkste in het voetbal."

Jij kan dat wel zeggen... Je staat nummer 1 qua gelopen kilometers per 90 minuten in België.

"Dat is iets dat je opbouwt. Hoe meer je traint hoe meer volume je krijgt. Ik ben fysiek ook altijd in orde geweest, maar eigenlijk had ik nooit gedacht dat ik dit kon brengen. Bij de jeugd zag ik nooit mijn statistieken en wist ik niet hoeveel ik liep. Dat is deels mentaal, deels opleiding en deels talent. Of ik daar trots op ben? Ja, toch wel. Je ziet ook dat de andere Vlaamse jongens bij de club hoog scoren daarin. Dat is de mentaliteit, wij leggen er ons hoofd voor."

Het maakt je ook niet echt uit op welke positie? Ik zag je al als rechtsbuiten, rechtsmidden, centrale middenvelder, linksbuiten, aanvallende middenvelder en spits.

"Ik probeer beschikbaar te zijn voor de ploeg. Ik heb natuurlijk wel een positie in gedachten waar ik volgens mij het beste rendeer en dat is als hangende spits."

Ben je tevreden over je seizoen? Je hebt nu twee goals en twee assists.

"Ja en nee. Ik ben veel indirect betrokken bij doelpunten, maar dat vertaalt zich natuurlijk niet in de statistieken. Ik wil daar wel in evolueren. De beelden van mijn matchen worden ook geanalyseerd en we kijken hoe dat beter kan."

Je hebt nog een contract tot eind volgend seizoen. Hoe zit het daarmee?

"De onderhandelingen zijn al bezig hoor. Waar ik me in de toekomst zie? Ik leef meer in het moment en we zien wel wat de toekomst brengt. Dit is ook pas mijn eerste volledige seizoen bij de A-ploeg. Ik wil de nodige stappen blijven zetten en dan bekijken we het wel binnen twee-drie jaar."

Je staat nu vast in de basis, maar onder Yves Vanderhaeghe moest je even plaats ruimen.

"Ik begreep toen niet direct waarom ik uit de ploeg moest, want ik zat in een goeie flow. Ik moest ook lager op het veld gaan spelen, waardoor ik minder beslissend kon zijn. Ik heb daar wel een uitleg voor gekregen. We haalden geen resultaten en Yves zocht naar oplossingen. Er werd geschoven, maar de resultaten werden ook niet direct beter."

De spil van jullie spel is die indrukwekkende pressing. Veel ploegen proberen het, weinigen kunnen het zoals jullie.

"Alle spelers moeten erin mee willen en de fysieke capaciteiten hebben. Gedurende twee-drie weken is het toch aanpassen. Je moet sommige principes die je je hele leven geleerd hebt, vergeten. Je mag je bijvoorbeeld niet bezig houden met wat er in je rug gebeurt. Je moet vertrouwen hebben in diegene die in je rug staat. Maar het werkt hé. Moest ik in een andere ploeg zitten, zou ik ook niet graag tegen Cercle spelen. We zijn op de goeie weg."

En nu die Europe Play-offs halen?

"We mogen niet bang zijn om die ambitie uit te spreken. We hebben niks te verliezen. Elke match beginnen we om vol voor die drie punten te gaan. We mogen onszelf gerust wat druk opleggen."