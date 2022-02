Ex-coach Houwaart werpt zijn blik op topper tussen Club en Antwerp: "Een Nainggolan is veel meer vergif voor een trainer"

Ex-trainer Henk Houwaart heeft de topper tussen Club Brugge en Antwerp onder de loep genomen. Bij beide clubs ziet hij wat problemen en bij The Great Old benoemde hij daar ook één van: Radja Nainggolan.

Houwaart ziet werkpaarden als Vormer en Haroun, maar ook... "Een Nainggolan is veel meer ­vergif voor een trainer", zegt hij in GvA. "Een schitterende ­voetballer, maar je moet eens werken met zo ­eentje. Heb je gezien hoe hij bij die tweede goal van ­Mechelen ­vorig weekend zijn man liet ­lopen? Dat doet een amateur nog niet.”

De vraag is of Priske Nainggolan daarover durft aanpakken. “Precies. Dat bedoel ik. Priske is te braaf. Als Nainggolan zijn taak niet doet, moet hij de consequenties dragen. En anders moet ­Priske maar iemand anders ­zetten. De kern van ­Antwerp is er breed genoeg voor. Het draait om de club en de supporters, hé. Geef mij dan maar Vanaken in de plaats van ­Nainggolan. Eveneens een uitstekende ­voetballer, maar wel bepalend. Én hij blaast nooit hoog van de toren.”