KV Oostende herleeft onder Yves Vanderhaeghe: "Het was een vergiftigd geschenk voor Pflanz"

Op de vorige speeldag boekte KV Oostende een levensbelangrijke driepunter tegen Standard. Hierdoor lijken de kustboys helemaal zeker van behoud en kan Yves Vanderhaeghe beginnen bouwen aan zijn team.

Een van zijn steunpilaren is Cameron McGeehan. De 26-jarige middenvelder lag bijna een jaar in de lappenmand met een aanslepende voetblessure, maar werd onlangs aangeduid als aanvoerder van KV Oostende.

"Ik heb moeilijke momenten gekend, maar de nieuwe coach geeft mij erg veel vertrouwen en speelt me iets hoger op het middenveld uit. Dat ligt me geweldig. We hadden één leider nodig, iemand waarnaar de groep kan opkijken. Weet je, Markus Pflanz en zijn staf hebben prima werk geleverd, maar eenvoudig was dat niet', vertelt McGeehan in Het Nieuwsblad.

"De spelersgroep was ervan op de hoogte dat er een nieuwe coach zou komen en dat we eigenlijk in een tussenperiode zaten. Dat was voor Pflanz een vergiftigd geschenk, want ondertussen moest hij wel iedereen tevreden houden."