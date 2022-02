OHL, het zwarte beest van Anderlecht: "Geen evidentie, sommige ploegen hebben nu eenmaal meer kwaliteit"

Drie wedstrijden sinds OH Leuven weer in 1A zit en drie keer verloor Anderlecht punten. Daar willen ze vandaag vier van maken.

De statistiek is wel iets waar ze naar kijken in Leuven. “Ik mag hopen dat het voor extra vertrouwen zorgt, maar het is geen evidentie om opnieuw iets te rapen. Sommige ploegen hebben nu eenmaal meer kwaliteit dan wij", aldus Marc Brys.

“Paars-wit heeft een evolutie doorgemaakt. Ze spelen goed en aanvallend voetbal met veel beweging. Ze zijn zich hoe langer hoe meer naar het echte RSC Anderlecht aan het positioneren. Wij willen absoluut elke match winnen en moeten gewoon zien hoe we hun sterktes kunnen barreren en counteren.”

Vincent Kompany van zijn kant wou niet te veel aandacht besteden aan de reeks. "Ik ben voorzichtig als we geconfronteerd worden met een serie waarin we wonnen", aldus Kompany. "Ik weet dat als je daar uitspraken over doet, je meestal de boot ingaat. Maar omgekeerd geldt dat ook. Die eerste zege loert dan wel om de hoek."