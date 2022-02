Consensus bij Oostende na scoreloos gelijkspel tegen STVV: "Als je zelf niet kan scoren..."

Een eindeseizoenswedstrijd, zo kon je KV Oostende tegen STVV het beste omschrijven. Na 90 minuten voetbal volgde een logische 0-0 uitslag.

Zo dachten ook Brecht Capon en Yves Vanderhaeghe erover. "Ik ga kort zijn, het was een logische uitslag", vertelde Capon voor de camera van Eleven Sports na affluiten. "Beide doelmannen hadden weinig werk. We probeerden wel maar vonden geen opening, het stond goed bij STVV. We waren niet doortastend genoeg om hen uit verband te spelen", vertelt de speler van KV Oostende.

Zijn trainer Yves Vanderhaeghe sluit zich daarbij aan. "Er was amper een schot op doel, we waren te weinig aanwezig in de 16 om tot een mooie kans te komen. Achteraf gezien moeten we tevreden zijn. Als je zelf niet kan scoren, moet je tevreden zijn met een puntje", besluit Vanderhaeghe.

KV Oostende lijkt nu ook wel helemaal gered te zijn. Met Standard, Eupen en Zulte Waregem hebben ze bovendien nog een buffer van drie ploegen tussen hen en de 17e plaats.