Drie Belgische clubs azen op seizoensrevelatie, ook interesse uit Ligue 1

Hij is een van de revelaties in het nieuwe voetbalseizoen en dat is ook de andere clubs zeker niet ontgaan.

Joris Lambert is al vijf jaar present Am Kehrweg bij KAS Eupen. Dit seizoen kreeg hij onder coach Stefan Krämer zijn kans. En ondertussen blijft hij de wedstrijden aan elkaar rijgen, met ondertussen toch al 28 wedstrijden op de teller. 2024 De centrale verdediger staat te boek als polyvalent en kan ook op het middenveld of als rechtsachter fungeren. Niet minder dan drie Belgische (top)teams hebben hem nu op de radar staan, terwijl er ook concrete interesse is uit de Ligue 1. Hij ligt nog tot 2024 onder contract bij De Panda's.