Elsner pikt er een zondebok uit bij zijn ploeg: "Hij heeft zijn werk niet gedaan de voorbije twee matchen, dat is de realiteit"

Standard verloor in extremis nog de wedstrijd tegen Gent nadat ze meer dan een helft tegen tien man voetbalden. Het was Arnaud Bodart - lange tijd sterkhouder - die in de fout ging. En Luka Elsner spaarde hem niet.

Het is de tweede week op rij dat Bodart een fout begaat en mogelijk kost dat Elsner de kop. "We stonden goed georganiseerd en hadden een goeie energie", analyseerde Elsner, die mogelijk straks nog ontslagen wordt. "Onze eerste helft was goed, maar na de rust trapten we in de val. We slaagden er maar niet in om in hun zestien te geraken."

"Renaud Emond was er niet bij en dat zag je. Maar we waren op weg naar een gelijkspel en een interessant punt. Dat zou een beloning geweest zijn voor het mentaal werk. En dan vernietigt die fout al dat werk. Arnaud Bodart heeft zijn werk niet correct gedaan de laatste twee matchen, dat is de realiteit. En dat breekt ons zuur op. Hij neemt daar de verantwoordelijkheid voor op. Maar deze nederlaag komt zwaarder aan dan die tegen Oostende, gezien de omstandigheden."