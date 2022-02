Gewezen topref Gumienny zegt wat iedereen denkt over rode kaart Vadis

AA Gent won dankzij een laat doelpunt van Tarik Tissoudali alsnog met 0-1 op bezoek bij Standard. Maar voorafgaand was er al zoveel gebeurd ...

De meest omstreden fase in Standard - AA Gent was misschien wel de rode kaart voor Vadis Odjidja.

Na een duel kwam hij met zijn voet terecht op de enkel van een tacklende Tapsoba. Ref Lardot was op aangeven van de VAR duidelijk: rood.

🟥 | Vadis Odjidja krijgt rood na een tussenkomst van de VAR! 🧐 #STAGNT pic.twitter.com/7swdDOeCjA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022

Ook gewezen topref Serge Gumienny vindt dat heel streng. "Het leek geen opzettelijke fout. Hij was met zijn hoofd het spel aan het volgen en zag de voet van zijn tegenstander niet", klinkt het in Het Belang van Limburg.

"Als het opzettelijk was geweest, was dit een donkerrode kaart, maar ik denk dat hij niet de intentie had. Er ging ook niet veel kracht van de fout uit. Maar de VAR gaat er dus wel van uit dat het opzettelijk was ..."