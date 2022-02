Klassieker bij U21: Anderlecht verslaat Club Brugge met kleinste verschil

De voorbije jaren speelden de U21-ploegen vooral om ervaring op te doen en zich in de kijker te spelen voor de A-ploeg, maar dit seizoen hangt er ook effectief iets aan vast.

De top 4 uit de U21-reeks zal namelijk volgend seizoen mogen aantreden in 1B, naar Nederlands voorbeeld. Wie al zeker lijkt te zijn van 'promotie' naar 1B is Racing Genk. De jonge Limburgers hebben op 13 wedstrijden 12 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld, indrukwekkende cijfers.

De volgende ploeg die zich nagenoeg zeker mag noemand van een plekje in 1B is Anderlecht. Zeker na de zege tegen Club NXT van maandag.

De RSCA-jonkies (met El Hadj, Sardella, Delcroix, Verbruggen...) kregen voor het duel tegen Club NXT aanmoedigingen van Vincent Kompany himself en tal van A-kernspelers, om maar even te duiden hoe belangrijk deze wedstrijd was voor paars-wit. Uiteindelijk werd er met 1-0 gewonnen na een penalty.

Voor Club NXT, dat vorig jaar nog in 1B zat, is het nog stevig werken om in de top 4 te eindigen. Als derde in de stand hebben ze 4 punten meer dan AA Gent, de 5e in de stand. Anderlecht en Racing Genk hebben allebei al 13 punten voorsprong. Op de vierde plaats staat Standard.