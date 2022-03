Tijd om Davy Roef eindelijk het volle vertrouwen te geven... Ook naar volgend seizoen toe

Depoitre en Tissoudali draaien op volle toeren bij AA Gent, maar ook achteraan zit het meer dan snor. Drie clean sheets op rij en nog geen puntenverlies sinds Davy Roef in de ploeg staat. Sinds de démarche van Sinan Bolat heeft Gent een nieuw sluitstuk, dat het vertrouwen verdiend heeft.

Tegen Standard had Roef wel amper werk om zijn derde clean sheet op rij te veroveren. "Ik moet mijn verdedigers bedanken, want ik heb amper een bal gezien", lachte Roef achteraf. Maar dat is de voorbije matchen niet altijd het geval geweest.

Gent staat solide achterin de afgelopen maand, maar de weinige ballen die Roef moest pakken, deed hij met overtuiging. Een schitterende redding op een kopbal van De Ketelaere tegen Club Brugge en sterke saves op pogingen van Prevljak en Nuhu tegen Eupen. De 28-jarige doelman heeft Hein Vanhaezebrouck geen enkele reden gegeven om aan hem te twijfelen, ook niet naar volgend seizoen toe.

Roef heeft nog een contract tot medio 2023 en moet dus aan tafel gaan zitten voor een contractverlenging. Als hij dit volhoudt, zal Gent ook niet te lang twijfelen, hebben we al gehoord. De doelman sleept al heel zijn carrière mee dat hij te timide is en te weinig roept. Zo zit hij nu eenmaal in elkaar. Je gaat er ook weinig emotie van aflezen.

Bij Anderlecht hadden zijn trainers daar problemen mee. Eerst moest hij Frank Boeckx voor zich dulden, daarna Thomas Kaminski en Thomas Didillon. Uitleenbeurten aan Deportivo La Coruna en Waasland-Beveren deden hem wel deugd. Maar bij Gent kreeg hij met Bolat alweer een gevestigde waarde als concurrent.

Zonder diens transferperikelen was hij niet meer in de ploeg geraakt. De een zijn dood... Roef toonde dat hij met zelfvertrouwen in doel staat. Hij werkte daar ook aan met een mental coach. Zijn focus is top en zijn communicatie een pak beter. Waarom zou Gent naar volgend seizoen toe op zoek gaan naar een eerste doelman? Het moment lijkt gekomen om Roef eindelijk eens het volle vertrouwen te geven. We denken niet dat hij gaat ontgoochelen. Hij kan dat de komende maanden verder bewijzen...