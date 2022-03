La Gazzetta dello Sport houdt wél rekening met terugkeer: 'Dit moet er gebeuren om Lukaku terug te laten keren naar Inter'

Is er een terugkeer van Romelu Lukaku naar FC Internazionale in de maak? Momenteel is het vooral een gerucht, maar de informele contacten zijn wél gelegd.

Het is een piste die wél onderzocht wordt. Romelu Lukaku wil eerst en vooral slagen bij Chelsea FC, maar Big Rom beseft dat hij een plan B in de broekzak moet zitten hebben. En dat plan heeft een naam: FC Internazionale. Ook de Nerazzurri hebben oren naar een terugkeer van hun voormalige topschutter. Al is er wel een voorwaarde. La Gazzetta dello Sport weet dat zo’n transfer enkel mogelijk is als Lautaro Martinez wordt verkocht. Géén hereniging De voormalige spitsbroeder van Lukaku geniet de concrete belangstelling van Liverpool FC. Enkel met zo’n transfer heeft Inter de centen om de Rode Duivel terug te halen. Een hereniging van het koningskoppel ziet er dus sowieso niét in.