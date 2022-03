Koploper Tweede Amateur keert kar en vraagt in extremis dan toch licentie voor Eerste Nationale aan

In Tweede Amateur B is Hoogstraten bezig aan een ijzersterk seizoen. De Rooikens gaan riant aan de leiding, maar verbaasden onlangs vriend en vijand door aan te geven geen licentie aan te vragen voor Eerste Nationale.

"We zijn er op dit moment nog niet klaar voor", klonk het bij rood-wit. Enkele weken later is het bestuur van Hoogstraten op zijn stappen teruggekeerd. Maandagavond maakte de club bekend dat het dan toch de licentie zal aanvragen voor Eerste Nationale.

"De aanhoudende uitstekende sportieve resultaten na de winterstop hebben ook naast het veld voor een positieve vibe gezorgd. Mede hierdoor is de uitwerking van een aantal structurele, organisatorische en financiële zaken, die onze eerdere beslissing mee hebben bepaald, in een stroomversnelling gekomen waardoor we nu goed gepositioneerd zijn voor de stap naar 1ste Amateur. We zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat we de licentie voor 1ste Amateur alsnog aanvragen."

Na 21 speeldagen gaat Hoogstraten riant aan de leiding in Tweede Amateur B. HVV telt zeven punten meer dan Lyra-Lierse en veertien op het nummer drie in de stand, het Belisia van Luc Nilis.