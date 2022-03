Belangrijk Russisch international reageert op verwijten: "Ik ben tegen oorlog, maar ook tegen dubbele standaarden"

De Oekraïnse winger Andriy Yarmolenko richtte zich in een boodschap tot de Russische nationale voetbalploeg en riep hen op om zich uit te spreken tegen de oorlog. Artem Dzyuba heeft nu toch 'ballen getoond' en deelde een bericht op Instagram.

"Ik ben tegen discriminatie op grond van nationaliteit. Ik schaam me niet dat ik Russisch ben. Ik ben er trots op Rus te zijn. En ik begrijp niet waarom atleten nu zouden moeten lijden."

"Ik ben tegen dubbele standaarden. Waarom schreeuwt iedereen altijd over sport moet buiten de politiek blijven, maar bij de eerste gelegenheid, als het om Rusland gaat, wordt dit principe volledig vergeten?"

"Nogmaals, oorlog is eng. In stressvolle situaties laten mensen hun essentie zien, soms negatief. Hoeveel woede, vuil en gal is er nu uitgegoten over alle Russische mensen, ongeacht hun positie en beroep. Die duizenden mensen die beledigingen en bedreigingen schrijven - ga in de rij staan!"

"Het is dubbel vreemd om dit alles te horen van mensen aan wie Rusland heel, heel veel heeft gegeven in hun leven. Dit alles zorgt alleen maar voor meer negativiteit."

"De oorlog zal eindigen, maar de menselijke relaties zullen blijven bestaan. En het zal onmogelijk zijn om terug te spoelen. Onthoud dit."

Hij had ook nog een boodschap aan Yarmolenko, die zich niet had ingehouden. "En tegen enkele collega's die in herenhuizen in Engeland zitten en nare dingen zeggen: dit kan ons niet beledigen, wij begrijpen alles! Vrede en goedheid voor iedereen!"