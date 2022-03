Disciplinair Comité laat 'incompetente scheidsrechters' van Amallah niet zomaar passeren

Tijdens de rust van Racing Genk-Standard liet Selim Amallah zich gaan in een interview aan Eleven Sports. De Marokkaanse international noemde de scheidsrechters in ons land incompetent. Een uitspraak die hem in nesten bracht.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legt Selim Amallah immers een voorwaardelijke schorsing van één speeldag op voor deze uitspraak. Als Amallah voor 8 maart 2023 rechtstreeks rood krijgt, dan wordt zijn schorsing automatisch met een speeldag verhoogd. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Selim Amallah (@Standard_RSCL) 1 w. schorsing vanaf 09.03.2022 met uitstel t.e.m. 08.03.2023 + €500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 1, 2022





