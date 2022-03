Ex-Bruggeling krijgt geen kans in België: "Vandaag zijn trainers meelopers van het bestuur"

Na zijn avontuur in Jordanië wacht Vital Borkelmans vol ongeduld op een nieuwe uitdagingen. Op aanbiedingen van Belgische clubs hoefde 'Brommerke' tot dusver nog niet te rekenen.

En daar heeft Vital Borkelmans het zwaar mee, zo vertelt hij in Het Laatste Nieuws. "Ik snap het gewoon niet. Sommige trainers krijgen 25 kansen, maar tegenwoordig komt nog slechts een klein kransje Belgische trainers hier aan de bak. Onbegrijpelijk."

"Ik ben rechttoe rechtaan, terwijl je vandaag als coach 25 gezichten moet hebben. Vandaag zijn trainers 'meelopers' van het bestuur. Ik ga niet zoals vele anderen meteen mijn cv opsturen nog voor een trainer de laan uitvliegt."

De hoop om in de Jupiler Pro League te coachen heeft Borkelmans intussen opgeborgen. "Die kans gaat niet meer komen, vergeet 't maar. Maar ik ben gelukkig en heb geleerd altijd positief te zijn. België is nu eenmaal een bekrompen land. Kijk wat hier allemaal gebeurd is de jongste tijd. Veljkovic, Bayat... Die mannen lachen ons gewoon uit. Zeker Bayat, die zit zelfs nog in de tribunes."