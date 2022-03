FA Cup: Lukaku bezorgt Chelsea kwalificatie met laat doelpunt

In de vijfde ronde van de FA Cup had Chelsea het woensdagavond niet onder de markt op bezoek bij Luton Town. Matchwinnaar werd uiteindelijk Romelu Lukaku, die in het slotkwartier de winnende treffer tegen de touwen kon schuiven.

Thomas Tuchel roteerde er duchtig op los, waardoor Romelu Lukaku nog eens aan een wedstrijd mocht beginnen. Big Rom zag hoe Burke Luton Town meteen op voorsprong zette. Op aangeven van Werner kon Saul Niguez voor de gelijkmaker zorgen. Het was voor de Spanjaard nog maar het eerste doelpunt in Chelsea-loondienst. Wie dacht dat de veer gebroken zou zijn bij Luton, kwam bedrogen uit. Cornick zorgde ervoor dat het nummer zes uit het Championship toch met een voorsprong de rust in ging (2-1). Na de pauze voerde Chelsea de druk op. Halfweg het tweede bedrijf hing Timo Werner de bordjes weer in evenwicht. Chelsea zou de klus uiteindelijk in de reguliere speeltijd klaren. Met nog twaalf minuten op de klok bracht Werner -alweer hij- de bal laag voor doel, Romelu Lukaku koos goed positie en schoof de winnende treffer tegen de touwen. Een opsteker voor Romelu Lukaku, die in een moeilijke periode zit. Chelsea bekert verder, Luton Town verlaat de FA Cup met opgeheven hoofd en kan zich volop focussen op de promotiestrijd in de Engelse tweede klasse. šŸ˜Ž | Romelu Lukaku met een levensbelangrijk doelpunt voor Chelsea! šŸ’„ #LUTCHE #EmiratesFACup pic.twitter.com/YWlrImTmn1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 2, 2022