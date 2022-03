Hoe fel mag KV Mechelen nog dromen van play-off 1? "Dan zullen we dat moeten doen"

Het gaat KV Mechelen voor de wind. Vorig jaar speelden ze al play-off 2 en maakten ze daarin de nodige indruk, ook dit seizoen staat het team heel stevig in de linkerkolom. Of het van meer mag dromen?

Nikola Storm (15 goals, 5 assists) werd opgenomen door Roberto Martinez in de voorselectie van de Rode Duivels en hij is lang niet de enige speler van KV Mechelen die aan een goed seizoen bezig is.

Voor de start van de jaargang waren er her en der ernstige twijfels over wat bijvoorbeeld een Hugo Cuypers zou kunnen laten zien, maar hij laat ondertussen goede dingen zien. En ook achteraan staat het bijwijlen heel goed.

Als we top-4 willen halen, zullen we alles nog moeten winnen vermoedelijk

En dus staat KV Mechelen met nog vijf speeldagen voor de boeg op een gedeelde zesde plaats met Charleroi. De kloof met plek 4 (Anderlecht) en play-off 1 is kleiner (6 punten) dan die met het nummer 9, Cercle Brugge: zeven eenheden.

En als de inhaalwedstrijd tegen OH Leuven alsnog zal gespeeld worden - het BAS moet nog een definitief oordeel vellen - kan de kloof op Anderlecht nog gehalveerd worden. "Als we play-off 1 nog willen spelen, zullen we alles nog wel moeten winnen", denkt Rob Schoofs.

Top-4?

"Het is mooi dat we staan waar we staan. Het puntenverlies tegen Cercle Brugge was met oog op de top-4 misschien geen goede zaak, maar we hebben een aantal punten voorsprong op de negende en op play-off 2."

"Dat was altijd ons doel", beseft ook Wouter Vrancken. De top-4 hoefde niet en hoeft nog steeds niet: "Maar als we de opportuniteit krijgen, gaan we het natuurlijk ook niet laten liggen", is de coach duidelijk over de Mechelse dromen.