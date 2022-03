STVV neemt beslissing over beloftenploeg in amateurreeks: "Meer gediend met onze actuele strategie"

Terwijl veel ploegen er reikhalzend naar uitkijken om hun beloftenploeg tegen volwassen te laten spelen in de amateurreeksen of 1B gaat STVV daar niet in mee. Zij zullen hun U23 niet inschrijven in een amateurreeks.

STVV staat momenteel achtste in de hoogste beloftenreeks en zou dus in principe zijn ploeg volgend seizoen in de amateurreeksen kunnen integreren. Maar dat doen ze niet. "Wat de beloften betreft en de beslissing of we een U23-ploeg zouden inschrijven in de amateurreeksen of een U21-ploeg zouden behouden in de klassieke competitie met eliteclubs, hebben we veel en lang gedebatteerd over welke optie de beste zou zijn voor de ontwikkeling van onze actuele jeugdspelers", klinkt het in een clubstatement.

"We erkennen de sportieve voordelen van de U23-integratie in de amateurcompetities. Anderzijds kwamen we tot de conclusie dat onze huidige generatie van jonge spelers meer gediend zou zijn als we onze actuele strategie om spelers te ontwikkelen, met extra ondersteuning op en naast het veld, zouden trouw blijven en verderzetten."

"Hierbij kan onze staf blijven focussen op de intensieve begeleiding van potentiële talentvolle spelers, en dit gespreid over vijf jaar, namelijk van de leeftijd van U16 tot en met U21. In dit kader kan meer aandacht worden besteed aan de individuele noden van spelers en aan de professionele ontwikkeling, enerzijds door het aanbieden van zoveel mogelijk effectieve speelminuten in de elite jeugdcompetities tot en met U21 en anderzijds via nieuwe initiatieven die in samenwerking met de A-kern zullen worden uitgewerkt."