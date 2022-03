Jelle Vossen gaat laatste contractjaar in bij Essevee: "Toch nog gevaarlijk"

Zulte Waregem pakte een stevige optie op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League met een zege tegen Seraing.

Voor volgend seizoen heeft Vossen nog een contract bij Essevee, al denkt hij nog niet meteen aan het einde van zijn carrière. Want ook dit seizoen houdt hem eerst nog bezig. “Eerst die barragematchen vermijden want die zijn toch altijd gevaarlijk”, zegt Vossen aan de Krant van West-Vlaanderen.

Een nieuw contract is ook welkom voor Vossen. “Ik wil hier best langer blijven. Ook al volg ik hier vlakbij de UEFA A-cursus, ik ben nog niet bezig met mijn toekomst. Timmy was al 40 toen hij stopte, misschien ga ik ook nog zo lang door. Heel graag als dat kan. Ik word dan wel 33, ik voel me nog steeds even fit.”

“Mijn snelheid kan niet veel afgebot zijn, want ik ben nooit snel geweest. Maar ik leg wel in 8 van de 10 wedstrijden het meeste kilometers af en scoorde alweer vijftien keer. En ik voetbal nog steeds met veel plezier, zodus.”