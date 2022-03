Thomas Tuchel weet niet hoe hij moet reageren op verkoop van Chelsea

Vlak voor de aftrap tegen Luton Town vernam Thomas Tuchel het nieuws dat Roman Abramovic Chelsea zal verkopen.

Abramovich is al sinds 2003 eigenaar van Chelsea, met een mooi gevulde trofeeënkast ondertussen. Na de Russische invasie zette de zakenman een stap opzij en nu wordt de club verkocht.

“Het voelt nog te vroeg om erover te praten, want ik kan eigenlijk niet aan Chelsea denken zonder Roman Abramovich”, zei Tuchel op zijn persconferentie na de match. “Het is moeilijk. Ik heb het nieuws nog niet helemaal verwerkt. Dit is een ingrijpende verandering voor de club.”

“Wij hoorden het iets eerder al, maar voor de wedstrijd hebben we er verder niet over gepraat. De spelers wonen echter niet op een onbewoond eiland. Ze hebben internet en krijgen ook berichtjes. Natuurlijk kregen ze alles mee. Maar we probeerden ons zo goed mogelijk te focussen.”

Chelsea won uiteindelijk met 2-3, met de winner van Romelu Lukaku, maar alle aandacht ging naar de verkoop van de club. “Ik weet er niet zo veel over als jullie misschien denken. Ik ben geen directeur of bestuurslid. De club zal het vast nog met ons bespreken. Nee, ik maak me geen zorgen. Het is groot nieuws en een grote verandering, maar ik ben niet bang voor verandering. Ik focus me op zaken waar ik zelf invloed op heb.”