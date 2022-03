Bernd Hollerbach reageert op eigen spelers: "Ik heb niet graag dat ze te veel praten"

STVV speelt vanavond tegen KV Mechelen. Bernd Hollerbach hoopt dat hij zes op zes kan pakken tegen Malinwa.

Hollerbach is altijd onder de indruk geweest van KV Mechelen, maar denkt nu even enkel aan de winst. “Ik heb Vrancken graag, maar dat telt even niet. Hij levert bij Mechelen uitstekend werk, je merkt continuïteit bij die club. Ze doen elke periode goede transfers, stap per stap klimmen ze hoger”, zegt hij op zijn persconferentie.

Dat is ook de doelstelling van Hollerbach. “Ik ga er toch vanuit dat ik mee voor continuïteit kan zorgen in Sint-Truiden. Ik heb hier immers nog een contract lopen. Het bestuur heeft nu tijd om ervoor te zorgen dat we met een degelijke kern de voorbereiding op volgend seizoen kunnen aanvatten. Dat ligt in hun handen. Na de reguliere competitie zitten we aan tafel over de verdere aanpak.”

Zijn spelers dromen op dit moment van Play-Off 2, maar daar wil Hollerbach nog niet aan denken. “Wij moeten wel realistisch blijven. We hebben op dat vlak ons lot niet in eigen handen. Ik weet best dat mijn spelers na Oostende spraken over play-off 2, maar ik heb niet graag dat ze te veel praten. Ze moeten het dan vrijdag maar tonen op het veld wat ze willen. Maar over de mentaliteit heb ik eigenlijk niet te klagen.”