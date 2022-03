Hoe één man het aanvalsspel van Antwerp een boost moet geven: "Hij zal van de partij zijn zondag"

In aanloop naar de derby kreeg Brian Priske alvast een dubbele opsteker. Ritchie De Laet en Manuel Benson verteerden de trainingsweek goed en zijn zo inzetbaar voor de belangrijke clash met Beerschot.

"Een derby speel je niet, die win je", klinkt het vaak. Om aan het langste eind te trekken zal Antwerp met het mes tussen de tanden aan de aftrap moeten komen. Een terugkeer van een krijger als Ritchie De Laet is dan ook geen overbodige luxe voor Brian Priske. De Laet is hersteld van een enkelblessure, die hem vorige week van het veld liet. Ook Manuel Benson is fit na een knieblessure.

Goed nieuws: zowel Manuel Benson als Ritchie De Laet trainen opnieuw voluit met de groep mee! 😍✅ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/wEOp53Nznt — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 3, 2022

"De Laet en Benson zijn speelklaar. Zij zullen van de partij zijn zondag. Viktor Fisher en Björn Engels blijven out. Engels maakt vorderingen, hij heeft deze week de loopwerk op het veld hervat", klonk het medisch bulletin van Brian Priske.

Creativiteit gezocht

De terugkeer van Manuel Benson komt als geroepen voor Antwerp, dat de voorbije wedstrijden opvallend weinig kansen kon creëren. Zo trapte de Great Old in de laatste zeven wedstrijden slechts 22 keer tussen de palen, een gemiddelde van iets meer dan drie gekadreerde pogingen per wedstrijd. Ter vergelijking: Beerschot, tegenstander van Antwerp zondag en hekkensluiter in de Jupiler Pro League, mikte in zijn laatste zeven wedstrijden 29 keer tussen het kader.

"De afwezigheid van Benson speelt daar zeker in mee. We hebben zijn creativiteit absoluut gemist, maar er is meer. Zo was onze decision making vaak niet goed genoeg. Als je zoveel foute keuzes maakt, wordt het moeilijk om veel kansen te creëren. Ligt dan aan het systeem? Misschien wel, maar zeker ook aan de inviduele prestaties van de spelers", besluit Brian Priske.