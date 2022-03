Hoe loopt de zaak tussen OH Leuven en Mechelen af?

OH Leuven en KV Mechelen speelden een dikke maand geleden niet tegen elkaar door een uitbraak van het coronavirus bij Malinwa. Rest de vraag: wordt de match nog ingehaald?

KV Mechelen leek in eerste instantie een forfaitnederlaag aangesmeerd te krijgen, maar daarna werd beslist dat het duel alsnog moet worden gespeeld.

Uitspraak

OH Leuven is het daar niet mee eens en trok naar het BAS. Daar gaan ze op 4 maart 2022 beslissen over de zaak.

Vrijdag weten we dus in de loop van de dag of Mechelen alsnog een kans krijgt om punten te pakken in Leuven en zo wat extra druk kan proberen zetten op Anderlecht & co richting top-4.