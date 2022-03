Vanhaezebrouck legt na zege tegen 'machtigste club' focus weer op competitie: "Ik ga absoluut niet euforisch doen"

Gent zit na zijn triomf in de beker tegen Club even in de zevende hemel. Vanhaezebrouck legt de focus echter meteen weer op de competitie, want zondagavond komt Zulte Waregem in de Ghelamco Arena over de vloer. Een competitiematch waarin de drie punten een must zijn voor AA Gent.

"We zijn heel tevreden dat we de machtigste club van het land hebben kunnen kloppen", vertelt Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie. "Ik heb mijn spelers al volop gefeliciteerd, maar wil ook mijn naaste medewerkers feliciteren. Nu ligt de focus terug op Zulte Waregem."

Is dat niet moeilijk na zo'n intens moment in de beker? "Ik denk dat de ploeg in het verleden bewezen heeft dat ze na goede Europese resultaten terug onmiddellijk present kan tekenen in de competitie. Het moet ook. Op momenten dat er kritiek kwam en we te veel punten weggaven, heb ik iedereen proberen te verdedigen. Ik ga nu absoluut niet euforisch doen omdat we de finale bereikt hebben."

De druk is nog altijd heel groot

Overigens: de verwachtingen in de competitie zijn er niet minder op geworden. "Wees maar zeker dat de druk hier nog groter ging worden als we die match tegen Club Brugge verloren hadden. De druk is nog altijd heel groot. Club kan misschien nog de titel pakken en gaat zich volgend seizoen weer wapenen om op alle fronten mee te strijden, wij zitten in een heel andere situatie."

Met het oog op de opdracht van zondagavond dan: Essevee van zijn kant behaalde pas een belangrijke driepunter in de degradatiestrijd. "Ik ken de mensen van Zulte Waregem onvoldoende om te weten wat de impact daarvan is. Ik moet dat ook niet weten, ik moet mij focussen op mijn team."