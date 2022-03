🎥 Beerschot fans zetten hun spelers op scherp voor de Antwerpse derby

De kans op het behoud slinkt week na week voor Beerschot. Toch willen de fans van Beerschot nog één keer alles uit de kast halen. Namelijk morgen in de stadsderby tegen Antwerp.

De spelers van Antwerp werden op scherp gezet door de eigen fans. Dat kan u HIER lezen.

Deze namiddag kregen de spelers van Beerschot een gelijkaardig ontvangst. De laatste training voor de derby ging door in het Olympisch Stadion. Een horde fans was aanwezig met een het nodige vuurwerk, gezangen en aanmoedigingen om de spelers op scherp te zetten. Veel valt er voor Beerschot niet meer te winnen dit seizoen, maar de derby is een 'must'. Aan de fans zal het alvast niet liggen morgen.