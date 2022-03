📷 Fans Antwerp moedigen ploeg nog laatste keer aan voor stadsderby: "Verneder ze"

Morgen speelt Antwerp in eigen huis de stadsderby tegen Beerschot. De fans woonden de laatste training bij om de spelers nog wat extra te motiveren.

Morgen is het zover: Antwerp-Beerschot. Om 13u zal heel Antwerpen op zijn kop staan, want dan wordt er afgetrapt in de stadsderby. De heenwedstrijd eindigde op 0-1 voor Antwerp na een heerlijk doelpunt van Radja Nainggolan. De fans van de thuisploeg willen morgen opnieuw een zege zien.

De boodschap op training vandaag was duidelijk. "Verneder ze", stond er op een spandoek geschreven. De fans van Antwerp kwamen met vuurpijlen hun ploeg een laatste keer aanmoedigen vandaag. Voor de fans is de wedstrijd tegen Beerschot namelijk één van de, of zo niet zelfs dé, belangrijkste wedstrijd van het jaar.