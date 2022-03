Brian Priske laat zich uit over vormdip Nainggolan en verdedigt spelsysteem: "Ook al veel goede wedstrijden met ruit op middenveld"

Brian Priske hield de voorbije maanden krampachtig vast aan een 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Dat leverde initieel geen oogstrelend voetbal, maar wel punten op. Na de recente drie op twaalf rijst de vraag of een ander systeem soelaas kan brengen.

Vooral de voorbije weken creëert Antwerp nauwelijks doelgevaar. Bovendien wordt de oorlog op het middenveld al te vaak verloren. "We zijn er elke dag mee bezig. Ja, we spelen in een 4-4-2 met de ruit, maar veel belangrijker dan dat is de manier waarop we op het veld komen. En dan constateer ik dat we ook heel veel goede, dominante wedstrijden hebben gespeeld in die formatie: op Seraing, thuis tegen KV Mechelen bijvoorbeeld", geeft Brian Priske aan op zijn wekelijkse persbabbel.

Ook Radja Nainggolan lijkt met zichzelf te worstelen. Il Ninja blijft al een tijdlang onder niveau. Ook vorige week liep Nainggolan, net als de rest van de Great Old, achter de feiten in Jan Breydel. De wissels van Verstraete en Nainggolan waren tekenend voor de moeilijke middag van Antwerp.

"Of Radja conditionele problemen heeft? Op basis van data denk ik van niet. Al moesten we wel vaststellen dat Biger en Radja zondag minder hebben gelopen dan hun rechtstreekse tegenstander. Maar wilt dat iets zeggen? Nogmaals, het draait niet om Radja, maar al-tijd over de ploeg. Misschien zit het probleem in de hoofdjes? Ook ik kijk na elke wedstrijd in de spiegel. Ligt het aan mij dat een speler niet helemaal tot zijn recht komt? Of is het de individuele prestatie van die bewuste match? Vaak zijn het verschillende redenen. Het zou fout zijn om hiervoor alleen maar naar het systeem te gaan wijzen", besluit Brian Priske.