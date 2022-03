Danny Ost enthousiast: "Ik ben een Unionist in hart en nieren, maar dat had ik nooit geloofd!"

Danny Ost kijkt heel enthousiast naar het fantastische seizoen van Union.

Danny Ost (62) zou het voor de start van het seizoen nooit hebben geloofd, maar "zijn" Union (speelde er van 1979 tot 1994) is een serieuze kandidaat voor de titel en de solide leider van het kampioenschap. We bespraken deze situatie met hem.

Hallo Danny. Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan voor de Play-offs en Union heeft zeven punten voorsprong op Brugge... Denk je dat ze het gaan halen?

Ik denk dat ze het kunnen. Want als we 10 van de 12 punten pakken tegen de top vier, dat wil zeggen Antwerp, Brugge en Anderlecht, en maar één doelpunt tegen krijgen... Dat is het bewijs dat ze het kunnen .



Wat maakt je het meest trots op dit team? We vergelijken het met Leicester City in 2016, maar de Foxes hadden al een seizoen in de PL voordat ze de titel wonnen.

Ik, waar ik trots op ben, is de gemoedstoestand die er is in dit team. Dit team heeft geen echte ster, het zijn spelers die niemand kende en wat ze op dit moment doen is fantastisch. Ja, het lijkt een beetje op Leicester, het is hetzelfde verhaal, maar we kenden 3/4 van de Union-spelers niet. Ze bereiken iets geweldigs en met stijl. Het is niet alleen geluk!

Alles was heel goed begonnen, met de overwinning op Anderlecht in de eerste wedstrijd. En je had gewed op een Union in de top 6, maar toch niet dat ze op de eerste plaats zouden staan?

(hij lacht) Ik zal je één ding vertellen, ik ben helemaal geen gokker, maar de kansen van Union die kampioen worden, zelfs na de overwinning in Anderlecht, het moet 500 tegen 1 zijn geweest. Dat had niemand verwacht, ik geen van beide. Ik ben een Unionist in hart en nieren, mijn leven is in Union, ik heb daar 26 jaar gespeeld, waarvan 16 in het eerste team. Maar dit heb ik nooit geloofd. Dat gezegd zijnde, wedstrijd per wedstrijd, omdat ik elke wedstrijd zag, of het nu op tv of in het stadion was, realiseerde ik me dat dit team mentaal potentieel had, wat het belangrijkste is in voetbal.

Je zei dat er geen ster in de...

De ster is het collectief. Maar coach Felice Mazzù maakt het heel goed, hij heeft ze heel goed in de hand. Ja, ze verloren hier twee punten tegen Eupen en drie punten tegen St. Truiden, maar dat is ander voetbal. Vroeger, toen de teams speelden tegen Union, was het spel heel open, nu is het spel erg gesloten. Het is anders, maar ik zie Union liever tegen de top dan tegen de onderste teams, er zijn meer ruimtes en het is veel gemakkelijker.

Zou een titel wonderbaarlijker en groter zijn dan die van Lierse in 1997?

Persoonlijk denk ik dat wat Union bereikt een nog groter wonder is dan het Lierse van toen. Waarom? Omdat Union van 1B komt. De spelers zijn niet bekend, wie kende Teuma? Lapoussin? Burgess? Nielsen? Het is behoorlijk verbazingwekkend wat ze aan het doen zijn.

En weet je, we zeggen altijd "het is maar een flits in de pan", en dat irriteert me nu een beetje. Dit is geen flits in de pan, dit is nu de realiteit. De manier waarop ze spelen is fantastisch. Ik heb de wedstrijd tegen Brugge gezien. Dat was een wedstrijd die ze hadden moeten winnen. Tegen Antwerp was het ook een wedstrijd die ze hadden kunnen winnen. Oké, ze pakten het ene of het andere onverdiende punt tegen een of twee teams, maar eerlijk gezegd, het is mooi voetbal, met geweldige fans.

Denk je dat het team zal worden "geplunderd", zoals vaak het geval is?

Ja behoorlijk. Er zullen uitgaande transfers zijn. Dat hoort helaas bij de voetbalbusiness. Dat zeg ik niet graag, ik ben nog van de oude generatie, maar dat hoort bij het moderne voetbal. We zullen opnieuw moeten bouwen. Dat geldt voor alle Belgische clubs. Deze winter vertrok de centrumspits van Charleroi. Het zal niet makkelijk zijn om de ploeg te behouden, behalve in het geval van de Champions League zou dat anders zijn.

En als de Union het kampioenschap wint, wat gaat u dan doen?

Ik heb een fanclub hier op Beersel en we willen graag een grote barbecue houden op het terras. Ik heb hier genoeg ruimte. Het team wordt uitgenodigd, ik heb een goed contact met Felice, hij is een vriend. Ik kruis mijn vingers omdat ze het echt verdienen om kampioen te worden.