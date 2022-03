Foeke Booy is helemaal terug na een herseninfarct

Foeke Booy heeft tegenover De Telegraaf uitgebreid zijn verhaal gedaan nadat hij enige tijd uit de roulatie is geweest met een herseninfarct. De ex-speler van KV Kortrijk, Club Brugge en KAA Gent beseft dat hij goed weg is gekomen.

Het was op een zondagavond begin juli dat het leven van Booy opeens op zijn kop kwam te staan. Hij had net een fietstocht gemaakt met zijn vrouw en nam plaats voor de tv. "Ik zat op de bank en heb nog gezegd: volgens mij gaat er iets niet goed. Dat is het enige wat ik nog weet. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. In een seconde tijd staat je leven compleet op zijn kop", vertelt hij. "Ik was niet buiten bewustzijn, maar gaf geen sjoege meer. Ik werd van het ene op het andere moment doof en blind. Ik heb niks meer gehoord of gezien. Door wat mijn vrouw me later heeft verteld, is het puzzeltje in elkaar gevallen, want het is allemaal compleet aan me voorbij gegaan."

Booy heeft geluk gehad dat zijn vrouw direct actie ondernam en dat de ambulance direct ter plaatse kon zijn. "Dat mijn vrouw meteen 112 heeft gebeld, waardoor ik snel in het ziekenhuis was en de juiste medicatie kon worden toegepast, heeft ervoor gezorgd dat ik ben zoals ik nu ben. Ik heb er helemaal niets aan overgehouden." Dat had ook heel anders kunnen zijn, realiseerde hij zich toen hij mocht gaan revalideren. "Ik ben vrij snel naar het revalidatiecentrum gegaan. Als je daar bent en je ziet mensen om je heen, die bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen hebben, dan besef je, dat je je handen mag dichtknijpen, als je er zo van afkomt."

Inmiddels is Booy weer aan het werk en in januari nam hij de transferpolitiek van Cambuur (waar hij technisch manager is, red.) weer voor zijn rekening. "Het gaat heel goed", blikt hij terug. "In de transferwindow komen de stressmomenten en de momenten waarop het er om draait. Toen ik die maand achter de rug had, had ik de bevestiging, dat het wel snor zat. De stress is niet met me aan de haal gegaan."