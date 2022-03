Jukleröd sprak op training waarom Genk verwachtingen niet inlost

Simen Jukleröd ziet ook dat het seizoen van Racing Genk niet gebracht heeft wat men er allemaal van verwacht had.

De verwachtingen bij Racing Genk zijn dit seizoen niet ingelost, zo bevestigt Jukleröd aan Het Belang van Limburg.

“Daar zijn veel redenen voor. Toevallig heb ik er deze week op training nog over gesproken. Als de refs in al onze wedstrijden na 80 minuten hadden afgefloten, stonden we veel beter geklasseerd. Heeft het met focus te maken? De jeugdige leeftijd van de selectie? Hoe dan ook, dit seizoen is geen hoogvlieger”, klinkt het bij de Noor.

Zeker op verplaatsing liet Genk heel wat punten liggen, wat Jukleröd raar vindt. “Volgens mij hebben wij intrinsiek de ideale spelers om op de tegenaanval te spelen. Snelheid, technisch vernuft zit er genoeg in het team. En toch komt het er niet uit. De beste thuisploeg van de reeks en bijna de zwakste uitploeg, dat is niet normaal.”