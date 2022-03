Raman legt betere cijfers voor dan zijn concurrenten: "Dit is de enige manier waarop hij kan laten zien dat hij meer minuten verdient"

Benito Raman scoort of geeft een assist om de 81 minuten. Daarmee doet hij beter dan zijn collega-aanvallers. Maar de frustratie om zijn invallersstatuut wordt daar zeker niet minder om. Bij Anderlecht proberen ze hem wijs te maken dat hij zo meer beslissend is voor de ploeg.

Raman zit niet graag op die bank, dat is algemeen geweten. Maar hij kan wel het verschil maken als de tegenstander al wat vermoeid is. Begin dan maar eens achter een speler te lopen die achter alles holt wat hij in zijn vizier krijgt. "Benito heeft enorme wapens om een tegenstander pijn te doen", knikte assistent Willem Weijs. "Hij is snel, explosief, wendbaar en scoort makkelijk een goal. Alleen speelt hij bij Anderlecht en daar lopen wel meer goede spelers."

Zirkzee en Kouamé krijgen de voorkeur en dat lijkt niet te gaan veranderen. "Benito laat ook op training een goeie indruk en dat heeft hij vandaag laten zien. Hij was betrokken in het spel en dreigend, dat is de enige manier waarop hij kan tonen dat hij meer speelminuten moet krijgen.”