Elleboogstoot blijft onbestraft, Dewaele bloedend naar de kant: "Begrijp niet waarom VAR niet ingreep"

Charleroi-Standard was zeker geen hoogstaande partij, maar er waren wel genoeg potige duels. Na één daarvan moest Standard-verdediger Gilles Dewaele naar de kant met een bebloed gezicht. Een elleboog van Daan Heymans werd niet bestraft.

Na een luchtduel kreeg Dewaele de elleboog van Heymans tegen de oogkas en dat bloedde serieus. ''Ik begrijp niet waarom de VAR niet ingreep bij die fase met Dewaele", aldus Nikolas Raskin. "Er was ook tijd genoeg om die beelden te bekijken, gezien Gilles verzorgd moest worden."

Zijn coach, Edward Still, nam het voor hem op. ''Als ik de fase zie, weet ik dat dit vaak wel bestraft wordt, maar Heymans ziet niet waar Dewaele is. Dit was helemaal niet met opzet."