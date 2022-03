Harde kern Anderlecht eist dat club oplossing zoekt voor 'niet-gemotiveerde abonnees' in hun vak

Gisteren verscheen er in de spionkop van Anderlecht in de tweede helft ineens een spandoek: "Direction, faites-vous le même constat?" Iedereen vroeg zich af over wat het ging. Maar het was dus een gerichte actie van Mauves Army 2003 over de afwezige abonnementshouders.

De harde kern van Anderlecht klaagt aan dat er te veel gemotiveerde supporters geen toegang krijgen tot het stadion terwijl er wel lege plaatsen zijn. Dat zijn dan abonnementshouders die hun kat sturen. Ook vinden ze dat er in hun vak geen plaats is voor mensen die niet mee sfeer maken. Het gaat om de vakken N1-2-3 en 4. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Eupen zat die wel gevuld, maar in beker en Europa hebben niet-abonnees de kans om na de voorrangsperiode voor de abonnees wel nog plaatsen te kopen. In diezelfde vakken zijn tijdens competitiematchen slechts 70 - of minder - procent van de abonnees aanwezig. "Dit komt neer op minimaal 500 lege plaatsen per match", schrijft Mauves Army. "Donderdag tegen Eupen waren er 220 niet-abonnees aanwezig. Zij worden de kans ontnomen om hun ploeg aan te moedigen door de afwezigheid van de abonnees." Goedkoopste plaatsen De vakken zijn heel populair omdat er de goedkoopste plaatsen in het stadion worden aangeboden. "Er zijn waarschijnlijk ook 'ghost abonnees' die enkel komen opdagen voor de grote matchen", halen ze nog aan. Mauves Army wil dat de club een oplossing zoekt voor de lege plaatsen in hun sfeervak. Ze klagen ook over de vele supporters die er niet deelnemen aan de ambiance. "We zullen het ook niet nalaten dit privé te onderhoren met de club zodra we de kans hebben."