Spannende weken in Ghelamco Arena: Gent werkt in PO1-race aan contractverlenging van sterkhouder, maar die wil boter bij de vis

KAA Gent hoopt het contract van Tarik Tissoudali open te breken. In het andere geval dreigen de Oost-Vlamingen de aanvaller deze zomer te moeten verkopen.

Het contract van Tarik Tissoudali loopt medio 2023 af. Sinds zijn verhuis van Beerschot VA naar KAA Gent speelde de viervoudig Marokkaans international zich alvast in de kijker.

De Buffalo’s zijn in alle stilte aan het werken aan een contractverlenging, maar tot op heden is er nog geen witte rook. Tissoudali verwacht uiteraard boter bij de vis.

Voorwaarde: Europees voetbal

Maar dat is niet alles. De aanvaller wil volgend seizoen in de Europa League - of hoger - voetballen. En zo’n ticket heeft Gent nog niet beet. Het worden spannende weken in de Ghelamco Arena.