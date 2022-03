🎥 Déjà vu: Kortrijk-doelman Ilic pakt uit met 'Gordon Banks-imitatie'

Toch liet de 24-jarige doelman zijn klasse zien met enkele puike tussenkomsten. Vooral deze redding op de prima kopbal van Bart Nieuwkoop was om duimen en vingers bij af te likken.

Het doet denken aan de iconische save van Gordon Banks tijdens Engeland-Brazilië op het WK 1970. Banks hield met deze kattensprong Pelé van een gemaakt doelpunt. Deze redding wordt vaak 'de beste save van de twintigste eeuw' genoemd.

⭐️ Remembering the great Gordon Banks, who was born 84 years ago today 🧤@England | #WorldCup | #TBT pic.twitter.com/KT2ZjPmCkD